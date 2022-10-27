В Госдуме рассказали, кто будет выплачивать долги Украины

Выплачивать долги Украины будут жители Европы и США. Об этом 27 октября «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом он прокомментировал новость испанского издания Rebelión о том, что за взятые киевскими властями многомиллиардные кредиты у Запада и стран НАТО придется выплачивать нескольким поколениям украинцев.

«Если сделать финансово-экономическую модель государства — Украины, как государства, уже не существует, она уже давно банкрот. <…> И полностью жизнь в долг, с невозможностью обслуживать эти долги, вот такая сегодня финансовая структура Украины. Выплачивать долги будут жители Европы, Америки», — сказал Чепа.

26 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать в дальнейшем как полноценное государство. Спикер считает, что киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, например выплачивать зарплаты и пенсии. По его словам, финансовая система страны разрушена.

В августе агентство Bloomberg со ссылкой на украинский минфин сообщило, что Украина получила отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года. Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций на сумму $19,6 млрд, согласились подождать выплат купона и основного долга.