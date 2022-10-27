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Грушко назвал поразительной реакцию Европы на диверсии на «Северных потоках»

Грушко: вялая реакция Европы на террористические акты на «Северных потоках» поражает
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Фото: REUTERS/Swedish Coast Guard
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Нанесение ущерба критической инфраструктуре в стратегических концепциях большинства стран Запада приравнено к вооруженному нападению, из-за чего вялая реакция Европы на террористические акты на «Северных потоках» еще сильнее поражает. Об этом 27 октября заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с «РИА Новости» в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

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«Мы уже отмечали, что во многих доктринах и стратегических концепциях стран Запада нанесение ущерба критической инфраструктуре приравнивается к акту вооруженного нападения. И, конечно, что поражает, это абсолютно вялая реакция Европы. Потому что эта атака была совершена на объект, принадлежащий Российской Федерации, но здесь затрагиваются ключевые интересы Европы, а она безмолвствует», — отметил он.

Грушко также добавил, что российская сторона будет настаивать на том, чтобы ее допустили до участия в расследованиях происшествий на «Северных потоках».

«Мы настаиваем на участии, будем добиваться транспарентности расследования и на нашем участии. Это то, что мы сейчас делаем. Мы находимся в контакте со всеми сторонами, которые проводят расследование, считаем это принципиально важным. Это важно еще и потому, что речь идет о нанесении ущерба критической инфраструктуре», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления на фоне утечки газа. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов напомнил о том, что в ноябре 2015 года под газопроводом «Северный поток» был найден взрыватель НАТО. Взрывное устройство извлекли шведские вооруженные силы. В альянсе заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.

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