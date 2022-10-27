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В «ДОМ.РФ» поддержали стратегию развития стройотрасли до 2030 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В «ДОМ.РФ» выступили за принятие стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Программа была представлена на заседании правительства 26 октября и получила одобрение председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Стратегия предполагает обеспечение поддержки жилищного строительства по всему контуру — от создания инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры до развития комфортной городской среды. Важный элемент документа — социально-экономическая инициатива правительства «инфраструктурное меню», частью которого являются бюджетные кредиты и механизм льготного финансирования застройщиков через выпуск облигаций «ДОМ.РФ», — рассказал гендиректор компании Виталий Мутко. Он также отметил, что в стратегии упоминается и инициатива «Мой частный дом», реализация которой предусматривает «качественное развитие частного домостроения».

«Наши исследования показывают, что сейчас у людей все больше запросов именно на строительство собственного дома. Эффективным инструментом увеличения ввода жилья и повышения его доступности остаются ипотечные госпрограммы», — добавил Мутко.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, документ детально описывает этапы достижения национальных целей, поставленных президентом: обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, повышение доступности жилья, улучшение качества городской среды, модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал стратегию, охватывающую все виды строительства, включая жилищное, транспортное, инфраструктурное и промышленное, первым отраслевым стратегическим документом. По итогам обсуждения в правительстве Мишустин предложил утвердить стратегию. Президент Владимир Путин поручил ее принять до 15 ноября.

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