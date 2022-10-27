В ГД заявили о «конце содомии» в случае введения запрета ЛГБТ-пропаганды в РФ

Принятый в I чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ) в России, скорее всего, будет очень быстро утвержден в окончательном варианте. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил народный артист России, режиссер, депутат Государственной думы Николай Бурляев, который стал одним из инициаторов законопроекта.

По его словам, депутаты единодушно выступили в поддержку документа — 400 парламентариев проголосовали «за».

«Время реакции государственной власти на распространение нетрадиционных сексуальных отношений пришло. Много лет об этом просили законодателей граждане нашей страны. Конец содомии и тому, что противно Господу. И если мир пошел по пути деградации и вымирания, то у России не тот путь. Из-за этой патологии во всем мире сокращается рождаемость. Вот сейчас председатель Госдумы [Вячеслав] Володин озвучил статистику, что 45%, почти половина детей в штате Мериленд в США, под давлением пропаганды не может определиться с полом и принимают эти нетрадиционные отношения», — указал Бурляев.

Он подчеркнул, что в России «не будет такой статистики». Как убежден депутат, административная ответственность неэффективна в вопросах пропаганды ЛГБТ, требуются более жесткие нормы.

«Ну а что им штрафы? Заплатили и дальше продолжают свою деятельность, показ фильмов. Предлагают, чтобы были коды какие-то у телевидения. Значит, все-таки можно показывать. Давать сатане дальше расцветать только с кодом. Я за более жестки нормы, за уголовное наказание. Тут жестче нужно», — резюмировал Бурляев.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в I чтении 27 октября. Он подразумевает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе в СМИ, книгах, рекламе, кино и интернете. Предлагается также ввести штрафы за пропаганду педофилии и информации, побуждающей детей сменить пол.

Как заявила депутат Тамара Фролова, принятие этих инициатив позволит защитить россиян «от навязываемых с Запада нетрадиционных ценностей», получивших широкое распространение в современном мире. Она подчеркнула, что важнейшими приоритетами государственной политики России всегда были и будут «защита детей, укрепление основ государственности, духовности, традиционных семейных ценностей среди жителей».

Сейчас в РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был принят в России в 2013 году.