Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЕС заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд
Общество
СК возбудил уголовное дело против основателя Gulagu.net о фейках об армии
Мир
В Китае указали на рост риска конфликта из-за поставок США оружия Тайваню
Экономика
Костин назвал необратимым для РФ отказ от доллара и евро
Мир
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Авто
У российских дилеров заканчиваются запасы Lada Vesta
Мир
РФ направила Франции ноту из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии
Общество
Россияне стали реже покупать тыквы для Хеллоуина
Мир
Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Ширазе
Мир
Песков назвал ложью слова властей Польши о том, что СССР не освобождал страну
Экономика
Турция в сентябре установила новый рекорд экспорта в Россию
Экономика
Стоимость новостроек в Подмосковье за год выросла на 24,2%
Сюжет:

Захарова заявила о желании Зеленского начать ядерное противостояние в мире

0
Фото: REUTERS/Genya Savilov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы начать ядерное противостояние в мире. Об этом в четверг, 27 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ему (Зеленскому. — Ред.) безумно хочется, вот этому, прости господи, человеку, очень хочется начать, конечно, ядерное противостояние», — сказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что Москва призывает Запад повлиять на киевские власти, чтобы те отказались от «опаснейшей авантюры» с ядерным шантажом.

«Потому что всё это ведет к необратимым последствиям и возможной массовой гибели ни в чем не повинных мирных граждан», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат отметила, что обстрел украинскими военными Запорожской АЭС, по предположению киевских властей, должен был запустить цепочку мер со стороны Запада, которые пододвинули бы мир на грань ядерной катастрофы.

«Нужен повод для того, чтобы убедить, и Зеленский его придумал: сначала ЗАЭС, теперь «грязная бомба». И он об этом проговорился», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы
Серьезный инцидент с оружием массового поражения затронет весь континент, считают военные эксперты

Днем ранее стало известно, что на Украине создан макет «грязной бомбы», которую планируется взорвать над зоной отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Отмечалось, что после того как его собьют, киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники, чтобы попытаться убедить западную общественность в якобы виновности России в применении ядерного оружия.

Тогда же президент России Владимир Путин рассказал, что Москве известно о намерении Киева использовать «грязную бомбу» для провокации.

О том, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию, впервые сообщалось 23 октября. Отмечалось, что для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. При подрыве такой бомбы, как сообщали в Минобороны РФ, радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км.

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022