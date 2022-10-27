Захарова заявила о желании Зеленского начать ядерное противостояние в мире

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы начать ядерное противостояние в мире. Об этом в четверг, 27 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ему (Зеленскому. — Ред.) безумно хочется, вот этому, прости господи, человеку, очень хочется начать, конечно, ядерное противостояние», — сказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что Москва призывает Запад повлиять на киевские власти, чтобы те отказались от «опаснейшей авантюры» с ядерным шантажом.

«Потому что всё это ведет к необратимым последствиям и возможной массовой гибели ни в чем не повинных мирных граждан», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат отметила, что обстрел украинскими военными Запорожской АЭС, по предположению киевских властей, должен был запустить цепочку мер со стороны Запада, которые пододвинули бы мир на грань ядерной катастрофы.

«Нужен повод для того, чтобы убедить, и Зеленский его придумал: сначала ЗАЭС, теперь «грязная бомба». И он об этом проговорился», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Днем ранее стало известно, что на Украине создан макет «грязной бомбы», которую планируется взорвать над зоной отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Отмечалось, что после того как его собьют, киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники, чтобы попытаться убедить западную общественность в якобы виновности России в применении ядерного оружия.

Тогда же президент России Владимир Путин рассказал, что Москве известно о намерении Киева использовать «грязную бомбу» для провокации.

О том, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию, впервые сообщалось 23 октября. Отмечалось, что для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. При подрыве такой бомбы, как сообщали в Минобороны РФ, радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км.

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».