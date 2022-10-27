В Китае представили новый кроссовер Geely Atlas L

Компания Geely официально вывела на китайский рынок новый кроссовер Atlas L, построенный на платформе СМА, на которой базируются автомобили Geely Tugella и Volvo XC40. Об этом 27 октября сообщило издание «Китайские автомобили».

Новый Geely внешне стал очень похож на концепт-кар Vision Starburst.

Базовые комплектации кроссовера оснащаются полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 181 л.с. и 7-степенчатым «роботом». Следующая версия располагает двухлитровым двигателем с отдачей 218 л.с. Он также агрегатируется с роботизированной коробкой.

Есть у Atlas L и версии с гибридом, совокупная мощность такой системы составляет 245 л.с.

Эксперты отметили, что к минусам модели можно отнести только передний привод. Полноприводной версии не будет.

В салоне Atlas L установлен вертикальный экран диагональю 13,25 дюйма, а размер приборной панели составил приличные 10,25 дюйма. В максимальных комплектациях машины доступна проекция показаний приборов на лобовое стекло.

Цены на новинку начинаются от 125,7 тыс. юаней (примерно 1,07 млн рублей). Будут ли Geely Atlas L выпускать на заводе «БелДжи» в Белоруссии, об этом официальной информации пока нет.

14 октября стало известно, что кроссовер Geely Tugella обновили для российского рынка. В основном обновления коснулись внешности и оснащения. Полноприводный кроссовер по-прежнему оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с., с которым работает восьмиступенчатый «автомат». Обновления машины пришлись на новую решетку радиатора. Кроме того, стали другими вставки в переднем бампере и исчезли заглушки под несуществующие противотуманные фары. Базовая версия Luxury стала на 100 тыс. рублей дешевле, а новая рекомендованная цена начинается от 4 млн рублей.