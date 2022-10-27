Песков назвал частным мнением слова Климова об уехавших из страны россиянах

Слова сенатора Андрея Климова о возможности применения закона об иноагентах к уехавшим из РФ после начала спецоперации гражданам страны являются частным мнением. Об этом в четверг, 27 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо трактовках закона об иноагентах с точки зрения правоприменения.

«Это, по всей видимости, высказано частное мнение», — сказал Песков.

Ранее в этот день Климов заявил, что человек, уехавший из РФ после начала спецоперации по защите Донбасса, «запросто может стать фигурантом» закона об иноагентах. При этом он напомнил, что решение о включении в реестр иноагентов принимает Минюст «на основании целого ряда параметров».

Климов также призвал в каждом случае разбираться индивидуально, потому что есть те, кто планировал выехать.

27 сентября в МВД Казахстана отметили, что с 21 сентября в страну въехали «порядка 98 тыс. россиян». При этом выехали из республики 64 234 россиянина.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Российский лидер указал на необходимость данной меры для защиты Родины, суверенитета России, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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