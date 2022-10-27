В Кремле опровергли передачу Путиным послания Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау

Президент РФ Владимир Путин не передавал лидеру Украины Владимиру Зеленскому специального послания о возможном диалоге между Москвой и Киевом через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Как сообщил в четверг, 27 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на встрече с лидером африканского государства российский лидер донес до него свою позицию по Украине.

«Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Во время беседы с президентом Гвинеи-Бисау Путин проинформировал коллегу, как велись в марте переговоры между Россией и Украиной и как работали команды переговорщиков. В частности, он рассказал, что когда был фактически готов текст совместного заявления и найден очень сложный баланс, украинская сторона внезапно вышла из хода переговоров, отметил Песков. А впоследствии Киев даже дополнил нежелание вести диалог с Москвой официальным законом, который запрещает вести переговоры с Россией и лично президентом РФ.

«При этом президент подчеркнул, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от согласованных пониманий произошли явно по указу Вашингтона, это очевидно. Де-факто Россия не меняет позиции, мы готовы обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но в данном случае речь идет о полном нежелании со стороны Украины», — указал пресс-секретарь.

Ранее, 25 октября, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку в ходе встречи с президентом РФ заявил, что он надеется на восстановление диалога между Россией и Украиной. Эмбало также отметил, что рассчитывает на обсуждение вопросов безопасности в Западной Африке, так как Россия и Гвинея-Бисау являются партнерами.

Тогда же стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить Путину и американскому лидеру Джо Байдену для разрешения конфликта на Украине. Это произошло во время их встречи в Ватикане.

24 октября 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Они выразили обеспокоенность отсутствием регулярных переговоров между США и Россией, направленных на прекращение конфликта. Отмечается, что «альтернативой дипломатии является затяжная война». Однако позже конгрессмены дали опровержение, заявив, что данное заявление было обнародовано по ошибке и без их ведома.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

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