В Кремле не располагают информацией о российском судне в районе аварии на СП

В Кремле не знают о российском судне, которое якобы находится в районе аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 27 октября заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не располагаю информацией на этот счет. Я просто не знаю, что это за судно и какие действия там осуществляются. Не могу вам ответить», — указал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Таким образом он прокомментировал вопрос журналистов, значит ли информация шведских СМИ о прибытии в экономическую зону страны — в район, где расположены поврежденные ветки газопроводов «Северный поток», — судна под российским флагом, что Москва начала собственное расследование происшествия.

Ранее в четверг в Германии заявили, что техническое использование второй нитки газопровода «Северный поток – 2» больше невозможно из-за взрывов. Отмечается, что к тому же газопровод не получил необходимой сертификации для эксплуатации и до сих пор не был введен в рабочее состояние.

Ранее, 26 октября, вооруженные силы (ВС) Швеции начали дополнительное обследование морского дна в районе места аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2). Отмечается, что работы пройдут по собственной инициативе ВС. Ранее в тот же день Дания, ФРГ и Швеция объявили, что не будут публиковать результаты расследований, пока не получат достаточных и неопровержимых доказательств.

26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления на фоне утечки газа. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.