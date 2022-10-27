СК начал проверку по факту гибели взрослого и ребенка на пожаре в Якутии

В Якутии организована доследственная проверка по факту гибели двух человек на пожаре в арктическом селе Юкагир Усть-Янского района. Об этом СУ СКР по региону сообщает в своем Telegram-канале.

Пожар произошел 27 октября в четырехквартирном одноэтажном доме на улице Горохова. Как рассказали ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России, на тушение выехала добровольная пожарная команда села Юкагир. К моменту ее прибытия из горящего дома уже эвакуировались 10 человек, в том числе двое детей, а само здание было целиком охвачено огнем.

В одной из квартир спасатели обнаружили тела мужчины и его сына 2009 года рождения. Следственный комитет по факту гибели людей организовал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как уточняет ИА SakhaNews, площадь возгорания, по предварительным данным, составила 240 кв. м. В тушении огня были задействованы пять человек и одна единица техники. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

В ночь на 25 октября двое детей погибли при пожаре в частном доме в микрорайоне Увек в Саратове. По данным МЧС, вместе с детьми погибла их 29-летняя мать. В доме на момент возгорания также находились 12-летний подросток и дедушка, они успели спастись.