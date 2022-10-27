Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Ширазе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Ибрахиму Раиси в связи с терактом в Ширазе. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите искренние соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта, совершенного в Ширазе. Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей, в том числе детей и женщин, в стенах религиозной святыни. Мы в очередной раз убедились, что терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали», — говорится в телеграмме с соболезнованием.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

Путин также подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнерами на антитеррористическом направлении.

Днем ранее у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз неизвестные устроили беспорядочную стрельбу в храме во время вечерней молитвы.

По официальным данным главы МВД исламской республики Ахмада Вахиди, погибли как минимум 13 человек. При этом местные СМИ со ссылкой на местного чиновника сообщали о гибели по меньшей мере 15 человек и ранении 45 в результате нападения.

По данным агентства Tasnim, террористы не являются гражданами исламской республики. Двоих нападавших задержали. Поиски третьего продолжаются.