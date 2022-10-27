СК возбудил уголовное дело против основателя Gulagu.net о фейках об армии

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Осечкина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»)», — указано в сообщении.

По информации следствия, Осечкин в марте текущего года на YouTube-канале Gulagu.net. распространял ложные сведения о ВС РФ, российских солдатах и ходе специальной военной операции (СВО).

«Таким образом, своими публикациями он дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации», — отметили в пресс-службе СК.

Сообщается, что в данный момент ведомство рассматривает вопрос об объявлении Осечкина в розыск.

Ранее, 18 октября, пресс-служба СК РФ сообщила о том, что бывший чиновник мэрии города Элисты приговорен к трем годам колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ.

Днем ранее сообщалось о составлении протокола о дискредитации российской армии на актера Артура Смольянинова. Наказание по этой статье предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.