Подросток пострадал в результате наезда легковушки в Пскове

В Пскове в результате наезда легковой машины серьезно пострадал 15-летний мальчик. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.

Авария произошла вечером 26 октября на улице Генерала Маркелова. Водитель Hyundai Creta допустила наезд на мальчика 2007 года рождения, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего доставили в детскую областную больницу и госпитализировали в реанимационное отделение. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ссадины, переломы обеих костей правой голени со смещением.

По словам автомобилистки, она не заметил пешехода, поскольку ее ослепил свет фар встречной машины. Установлено, что в момент ДТП она была трезвая.

Как уточняет Псковское агентство информации, на месте работали бригада «скорой», спасатели, сотрудники ДПС. Обстоятельства наезда устанавливаются.