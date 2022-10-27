В Китае указали на рост риска конфликта из-за поставок США оружия Тайваню

Продолжающиеся поставки вооружений Тайваню со стороны США могут привести только к росту напряженности и повышению риска возникновения конфликта в Тайваньском проливе. Об этом в четверг, 27 октября, на брифинге заявил официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник Тань Кэфэй.

«Деятельность США по поставкам вооружений Тайваню может привести лишь к росту напряженности в Тайваньском проливе и повышению риска конфликта и противостояния», — подчеркнул он.

В сентябре сообщалось, что Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений и услуг более чем на $1,1 млрд. Речь шла о продаже 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и «сопутствующего снаряжения» на сумму порядка $355 млн, а также 100 ракет класса «воздух–воздух» AIM-9X Block II Sidewinder на сумму порядка $85,6 млн.

20 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты будут защищать Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. Он добавил, что США стремятся делать всё возможное, чтобы Тайвань был в состоянии эффективно защищаться от агрессии.

22 октября Коммунистическая партия Китая (КПК) по итогам XX съезда одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня. Кроме того, Компартия внесла в устав задачу по преобразованию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в вооруженные силы передового мирового уровня.

16 октября председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия съезда КПК заявил, что Китай будет и дальше противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость Тайваня. Он также подчеркнул, что Китай будет противостоять гегемонии и политике грубой силы.

Днем ранее официальный представитель XX съезда КПК Сунь Ели заявил, что КНР не исключает использования силы для решения тайваньского вопроса, но она против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил. По его словам, задачей Пекина является мирное воссоединение, по этой причине жителям Тайваня беспокоиться не о чем.

19 сентября Китай сделал предупреждение Соединенным Штатам и выразил протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о Тайване. Американский лидер тогда отметил, что Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР, однако США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.