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Посольство Израиля отказалось комментировать данные о паспорте Собчак

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Посольство Израиля в России не стало комментировать сообщения об израильском гражданстве журналиста и телеведущей Ксении Собчак.

Мера отсечения: почему Ксения Собчак покинула Россию
За что задержан ее коммерческий директор, при чем здесь сама телеведущая и глава «Ростеха» Сергей Чемезов

«Не комментируем», — цитирует «РИА Новости» сообщение израильской дипмиссии в Москве.

Ранее в этот день глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак находится в Литве как гражданка Израиля, у нее есть израильский паспорт. В связи с этим виза для въезда в страну ей не нужна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Собчак в лицемерии, так как ранее журналистка высмеивала тех, кто интересовался, есть ли у нее какое-либо другое гражданство помимо российского. По словам Захаровой, в случае с Собчак речь может идти не о шантаже, а о чем-то более серьезном.

Накануне стало известно об обысках в загородном доме телеведущей.

В то же время до конца года был арестован коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, Суханов и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский хотели получить деньги за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

По данным ТАСС, подозреваемой по делу о вымогательстве стала и Собчак.

После в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как журналистка пересекает белорусско-литовскую границу. При этом сообщалось, что она купила авиабилеты в ОАЭ и в Турцию, чтобы запутать оперативников.

О том, что Собчак стала гражданкой Израиля, в апреле сообщала израильская газета Haaretz со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, дед телеведущей по материнской линии — еврей.

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