Стала известна дата проведения V церемонии вручения премии BraVo

Юбилейная, V церемония вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo в сфере классического искусства состоится 25 апреля 2023 года. Грядущую дату озвучила бессменная ведущая премии Елена Север во время торжественного вручения статуэтки лауреату этого года — белорусской оперной певице Марте Данусевич.

Премия BraVo — грандиозное событие в мире классической и популярной музыки. Ежегодно оргкомитет церемонии награждает золотыми скрипичными ключами наиболее выдающихся исполнителей из стран Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока. Гостями церемонии вручения наград в сфере классического искусства, которая традиционно проходит на легендарной исторической сцене Большого театра, становились самые яркие и востребованные исполнители оперы, балета и классической музыки: Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Аида Гарифуллина, Юрий Григорович, Ильдар Абдразаков, Витторио Григоло, Анджела Георгиу, Алессандро Сафина, Сергей Полунин, Иван Бессонов, Богдан Волков, Диана Вишнева, Эрвин Шротт и самые известные, а также талантливые молодые классические исполнители из разных стран.

В 2022 году IV церемония вручения премии BraVo прошла в заочном формате. Несмотря на то что сам концерт не состоялся в силу независящих от организаторов причин, премия осталась верна своим принципам: лауреаты получали награды лично.

Елена Север передала скрипичный ключ победительнице в категории «Лучший классический исполнитель страны партнера. Республика Беларусь» Марте Данусевич.

«Мы очень ждали твоего приезда в Москву, чтобы лично вручить статуэтку премии BraVo, — обратилась к победительнице Елена Север. — Экспертное сообщество Беларуси было единодушно в своем решении о номинировании тебя как лучшей оперной певицы страны. О твоей победе на премии BraVo в этом году написали ведущие информационные агентства. Безусловно, эта награда заслуженная. Поздравляем тебя с победой, желаем успехов на творческом пути и покорения новых высот».

«Хочу поблагодарить организаторов международной музыкальной премии BraVo за высокую честь стать лауреатом, — говорит Марта Данусевич. — В моей жизни премия BraVo играет большое значение, я выступала на самой первой церемонии, познакомилась с ведущими музыкантами, актёрами, дирижерами со всего мира. И хочу пожелать премии открытия новых талантов».

Во время торжественного вручения Елена Север озвучила дату юбилейной церемонии: премия BraVo состоится 25 апреля 2023 года. В ближайшее время оргкомитет объявит подробности предстоящего события.