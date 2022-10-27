В ГД назвали дешевым пиаром признание Польшей властей РФ «террористическим режимом»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 27 октября прокомментировал «Известиям» новость о том, что Сенат Польши единогласно принял резолюцию о признании властей России «террористическим режимом».

По мнению депутата, Польша проявляет русофобские настроения, чтобы «заслужить очередной одобрительный кивок со стороны США».

«Варшава уже не знает, как проявить себя в антироссийской риторике, чтобы попасть в информационную повестку и получить дешевый пиар, поэтому принимает подобные абсурдные решения, чтобы отличиться среди других русофобски настроенных стран», — сказал Белик.

Он также подчеркнул, что польские власти забыли о роли советских войск в освобождении Польши от фашистской оккупации.

«Варшава активно помогает киевскому режиму, а польские наемники участвуют в конфликте с первых его дней. Подобные решения только дискредитируют сенат как орган, гоняющийся за надуманным ажиотажем, и никак не повлияют на выполнение нашей страной задач спецоперации», — заключил депутат.

18 октября депутаты Рийгикогу (однопалатного парламента) Эстонии признали Россию государством — спонсором терроризма. Тогда Белик отметил, что Эстония отказалась от советского прошлого в угоду Западу, а русофобию сделала одной из основных линий своей политики.

13 октября члены Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге приняли резолюцию о признании режима России «террористическим». Из 612 депутатов, числящихся в составе ассамблеи, на голосовании присутствовали только 100 человек. Из них за включение в текст поправки, которая называет российский режим террористическим, проголосовали 99 депутатов при одном воздержавшемся.

11 августа сейм Латвии признал РФ страной, якобы поддерживающей терроризм. Тогда в МИД РФ назвали незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств (зафиксированном в п. 1 ст. 2 Устава ООН).

В мае в МИД РФ заявили, что агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.