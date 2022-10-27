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Эксперт оценил планы США повысить потолок цен на российскую нефть

Эксперт Гулиев о потолке цен на российскую нефть: со стороны США происходит некое «прощупывание почвы»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США своими заявлениями о намерении пересмотреть в сторону повышения планируемый потолок цен на нефть из России «прощупывают почву» и смотрят на реакцию Москвы, Европы и стран G7. Так считает директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев.

Как рассказал эксперт «Известиям», изначально была версия диапазона $40–60 за баррель, позже предполагалось, что будет установлен уровень в $60 за баррель.

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«Сейчас (в США. — Ред.) сказали, что готовы пересмотреть в сторону смягчения, то есть увеличения потолка цен. Мне кажется, что это вбросы в информационное поле, чтобы именно «прощупать почву», посмотреть, как на это реагирует российская сторона, как на это реагируют союзники по «большой семерке», как на это реагирует Евросоюз», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что, как следует из сообщений в СМИ, только американская сторона рассматривает изменения, в то время как этот вопрос должен обсуждаться в рамках «большой семерки». Кроме того, никаких документов, подтверждающих повышение потолка цен, в настоящее время нет.

Накануне Bloomberg написал, что администрация президента США Джо Байдена пересмотрела в сторону повышения планируемый потолок цен на нефть из России. По информации агентства, это связано с тем, что Соединенные Штаты не смогли достигнуть договоренности со многими странами о реализации ограничения.

Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила 14 октября, что западные страны не приняли решения по вопросу предельной цены на российскую нефть, а предложение установить максимальную цену на уровне $60 за баррель не является официальной позицией.

Главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России еще в начале сентября.

Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленной ими стоимости.

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