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МИД России заявил, что используемые на Украине спутники США могут стать целью для удара

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США и их союзники используют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах, эти объекты могут стать целями для ответного удара, если они будут задействованы на Украине. Об этом в среду, 26 октября, на заседании первого комитета ГА ООН заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

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Также Воронцов подчеркнул, что в ходе событий на Украине отчетливо проявилась опасная тенденция.

«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах», — сказал Воронцов.

По словам замглавы российской делегации, в результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются мирная космическая деятельность и многие социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах.

«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — добавил Косачев.

Ранее в этот день Воронцов призвал Запад не рассматривать космос как арену конфликта, в связи с чем Россия вынесла на рассмотрение первого комитета Генассамблеи ООН резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе.

Также Воронцов заявил, что Россия и ряд стран в ООН выступают за начало переговоров по юридически обязывающему документу о недопущении гонки вооружений в космосе. Среди стран, выступивших за начало переговоров, также были Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия, добавил он.

В августе делегация России в ООН предупредила о размещении США ядерного оружия в космосе. Отмечается, что американцы и их союзники категорически отказывались вести разговор о каких-либо юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе в течение почти 15 лет.

Кроме того, в январе официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационным документ НАТО о политике в космосе.

17 января НАТО опубликовало документ под названием «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе». Согласно ему альянс планирует проводить в космическом пространстве военные учения «для отработки частичной или полной потери доступа к космическим сервисам, предоставляемым силами союзников».

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