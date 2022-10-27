Сбившую мужчину в Петербурге девушку 130 раз штрафовали за превышение скорости

МВД: сбившая на Mercedes мужчину в Петербурге автоледи 130 раз привлекалась к ответственности за превышение скорости

27 октября 2022, 12:01 0

Фото: соцсети