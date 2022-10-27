Сбившую мужчину в Петербурге девушку 130 раз штрафовали за превышение скорости
Сбившая на Mercedes мужчину в Петербурге автоледи 130 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости. Об этом в четверг, 27 октября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В настоящий момент женщина доставлена в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным ведомства, 31-летний мужчина пытался перейти проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, когда Mercedes на него наехал.
Инцидент произошел утром 27 октября у станции метро «Технологический институт» на Московском проспекте. Как рассказали очевидцы, Mercedes устроил гонки с BMW. Отмечалось, что водитель, судя по всему, не заметил пешехода. От удара потерпевшего отбросило на несколько метров, от полученных травм он скончался на месте.