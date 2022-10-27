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Мишустин назвал энергосистему России одной из самых надежных в мире

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Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов
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Россия обладает одной из самых надежных в мире энергосистем. Об этом 27 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«У нас понятные условия ведения бизнеса в части налоговой нагрузки и одна из самых надежных в мире энергосистем, которая открывает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов», — сказал он на заседании координационного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

По словам главы правительства, данный фактор особенно важен на фоне глобального энергетического кризиса.

Мишустин отметил, что на повестку дня очередного заседания КСИИ вынесено рассмотрение нескольких заявок.

«В целом разговор пойдет о проектах в таких значимых сферах, как добыча полезных ископаемых, транспорт, перевалка грузов в портах, промышленное рыболовство», — добавил глава кабмина, передав слово для доклада руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому.

В 2021 году правительство приняло дорожную карту развития интеллектуальных энергосистем на ближайшие три года. По словам Мишустина, энергетике страны нужны инновационные решения последнего поколения.

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