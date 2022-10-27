Захарова обвинила Собчак в лицемерии из-за сокрытия гражданства Израиля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила журналистку Ксению Собчак в лицемерии, после того глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил о том, что Собчак въехала в страну по израильскому паспорту.

«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за нее ответило — гражданство Израиля», — написала она 27 октября в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, в случае с Собчак речь может идти не о шантаже, а чем-то более серьезном.

«Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через ее ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих и т.д. Это уже не черный пиар или шантаж. Тут посерьезнее «делишки», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в этот день Яунишкис заявил, что Собчак находится в Литве как гражданка Израиля, у нее есть израильский паспорт. В связи с этим виза для въезда в страну ей не требуется.

Накануне стало известно об обысках в загородном доме телеведущей. В то же время до конца года был арестован коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, Суханов и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский хотели получить деньги за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

По данным ТАСС, подозреваемой по делу о вымогательстве стала и Собчак.

После в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как журналистка пересекает белорусско-литовскую границу. При этом сообщалось, что она купила авиабилеты в ОАЭ и Турцию, чтобы запутать оперативников.