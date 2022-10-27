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Daimler сохранит долю в КамАЗе после ухода Mercedes-Benz из России

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Фото: Daimler Truck
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Компания Daimler Trucks сохранит свою долю в российском автозаводе «КамАЗ», так как она не принадлежит легковому подразделению Mercedes. Об этом 26 октября сообщил портал Autonews.

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Несмотря на уход марки Mercedes-Benz из России и продажу всех активов компании «Автодом», немецкая доля в КамАЗе сохранится, напомнил финансовый директор Mercedes-Benz Харальд Вильгельм.

В октябре 2021 года концерн Daimler AG был разделен на две независимые компании — легковую Mercedes-Benz Group AG и Daimler Trucks. Ей по-прежнему принадлежит 15% КамАЗа.

Камский автозавод 27 мая текущего года вернулся к полноценной пятидневной рабочей неделе. Производственная линейка машин была пересмотрена в сторону выпуска тех моделей, которые требуют наименьшего количества иностранных комплектующих. Из-за санкций КамАЗ не выпускает автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передач ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).

C 2010 по 2021 год совместное предприятие «Даймлер КамАЗ Рус» в Набережных Челнах произвело более 30 тыс. грузовиков: около 21 тыс. единиц техники Mercedes-Benz и около 11 тыс. грузовиков Fuso (бренд входит в Daimler Trucks).

26 октября стало известно, что немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен покинуть российский рынок. Будут проданы доли в АО «Мерседес-Бенц Рус», ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (завод в Подмосковье), ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус». Минпромторг РФ сообщил, что поможет новому владельцу активов Mercedes в России подобрать технологического партнера для налаживания нового производства.

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