Пушилин допустил разрыв логистики ВСУ при освобождении Артемовска

При освобождении Артемовска будет разорвана логистика вооруженных сил Украины (ВСУ), что позволит взять под контроль север Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг, 27 октября, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

«У них линия укрепления достаточно серьезная проходит Славянск – Артемовск – Краматорск. Если Артемовск будет освобожден, то это очень серьезный удар по противнику. Будут нарушены пути, по которым подвозятся боеприпасы, подкрепления», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

По словам Пушилина, разрыв связей ВСУ создаст удобную ситуацию для освобождения населенных пунктов, в частности и Краматорска.

24 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что российские войска продолжают наступать на артемовском направлении в ДНР. По его словам, всю неделю ВСУ стягивали к Артемовску резервы в надежде остановить наступление российских войск. В южной части города уже идет зачистка, передовые отряды продвигаются к центральным и западным районам.

17 октября Кулага заявил, что украинские военные в районе Артемовска в ДНР изменили тактику и производят меньше выстрелов, чтобы не столкнуться с контрбатарейной стрельбой.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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