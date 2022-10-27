Реклама
Прямой эфир
Экономика
Решетников заявил о более быстрой адаптации экономики РФ к новым условиям
Мир
США решили ускорить размещение атомных бомб B61-12 в Европе
Мир
Депутат парламента Грузии Ираклий Хахубия найден мертвым у себя дома в Тбилиси
Авто
КамАЗ разработает линейку грузовиков на электротяге до 2027 года
Мир
Медведев предрек «отмщение» Западу за россиян по всему миру
Общество
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства девочки под Ростовом
Мир
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Армия
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Авто
Daimler сохранит долю в КамАЗе после ухода Mercedes-Benz из России
Армия
Пушилин допустил разрыв логистики ВСУ при освобождении Артемовска
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в РФ
Спорт
Президент МОКа призвал обнародовать данные по допинговому делу Валиевой

Кадры ДТП на Московском проспекте

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022