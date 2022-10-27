В МИЦ «Известия» представят программу льготного лизинга новой компании «Автодор-Лизинг»

28 октября в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится презентация программы обновления парка дорожно-строительной техники с предоставлением льготного лизинга компании «Автодор-Лизинг».

Какие возможности открываются у отечественных компаний для закупки дорожной и строительной техники? Закупку какой техники планирует финансировать компания и на каких условиях? Кто сможет воспользоваться новой программой субсидирования?

Участники:

Вячеслав Петушенко, председатель правления компании «Российские автомобильные дороги»;

Игорь Коваль, первый заместитель председателя правления компании «Российские автомобильные дороги»;

Максим Калинкин, вице-президент Банка ГПБ (АО), генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг.

К участию также приглашены представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства России.

Для аккредитации СМИ на мероприятие необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, наименование СМИ, серию и номер паспорта.

Тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

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