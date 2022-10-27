Севастопольский губернатор Развожаев заявил об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС

Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью совершил атаку на Балаклавскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в Севастополе. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В результате атаки начался пожар в одном из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. Прибывшие на место происшествия в ТЭС сотрудники МЧС открытого горения уже не обнаружили, т.к. работники электростанции оперативно справились с возгоранием.

«Благодаря принятым заранее мерам по безопасности станции удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты, по сути, «сбили» беспилотник со своей траектории, и он не достиг своей цели», — отметил Развожаев.

Уточняется, что в результате атаки пострадавших нет. Повреждения трансформатора незначительны, сообщил губернатор, подчеркнув, что на электроснабжение в городе и в Крыму в целом этот инцидент не повлиял.

19 октября Развожаев сообщал в Telegram, что в Севастополе сработала система ПВО, которая сбила беспилотный летательный аппарат в районе аэродрома Бельбек. Губернатор уточнил, что никто не пострадал.

В этот день президент России Владимир Путин объявил средний уровень реагирования в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе.

В тот же день губернатор Севастополя сообщил о том, что меры террористической безопасности в регионе будут усилены на объектах энергетики и транспорта, а также на социальных объектах.

Глава Крыма Сергей Аксенов также отметил, что дополнительно 45 важных крымских объектов взяли под охрану после введения среднего уровня реагирования.

15 октября Развожаев сообщил о работе в городе над Казачьей бухтой системы противовоздушной обороны (ПВО) в тренировочном режиме.