Бастрыкин взял на контроль расследование убийства девочки под Ростовом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве 12-летней девочки в Ростовской области. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области представить доклад о проводимых следственных действиях.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Личность преступника пока не установлена, его разыскивают.

Ранее в этот день в пресс-службе СУ СК по Ростовской области сообщили, что 25 октября в Усть-Донецком районе обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резаными ранениями и черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

9 августа тело 12-летней девочки нашли в реке в Пермском крае. По данным правоохранительных органов, девочка вышла из дома в Чердынском городском округе 6 августа и не вернулась. Видимых следов криминальной смерти эксперты не обнаружили.