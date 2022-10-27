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Доля студий на рынке массовых новостроек Москвы превысила 30%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В 2022 году девелоперы массовых новостроек Москвы стали гораздо чаще предлагать покупателям студии. Как сообщили «Известиям» аналитики «Метриум», в сентябре этого года в московских новостройках эконом- и комфорт-класса застройщики продавали 6,8 тыс. студий (квартир и апартаментов), что составило 30% от общего числа отдельных помещений.

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По данным экспертов, в сентябре московские застройщики продавали 22,7 тыс. квартир и апартаментов в массовых новостройках. За прошедшие 12 месяцев предложение такого жилья увеличилось на 32%.

При этом девелоперы предлагали покупателям порядка 6,8 тыс. студий. Предложение этого самого «компактного» варианта жилья выросло за год на 62%. В сентябре 2021 года в продаже было только 4,2 тыс. студий, то есть предложение студий в массовых новостройках росло в два раза быстрее рынка, рассказали в компании.Соответственно увеличилась и доля студий среди всех типов квартир и апартаментов в новостройках эконом- и комфорт-класса. Сейчас на долю студий приходится 30% помещений в продаже, тогда как в сентябре 2021 года было 25%, добавили аналитики.
«Студии стали востребованным продуктов среди тех потенциальных покупателей, которых раньше на рынке новостроек не было», — сказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.
Также он добавил, что студенты с их родителями, молодые специалисты из регионов, молодые пары и семьи без детей, инвесторы с небольшим бюджетом. Приобретение большой однокомнатной квартиры им было не по карману, а студии стали для них более доступным вариантом решения жилищного вопроса в силу их компактной площади. Это отличный вариант временного жилья, которое затем можно сдать в аренду или продать, отметил Перлин.

Основатель компании Realiste Алексей Гальцев 25 октября рассказал «Известиям», что цены на первичное и вторичное жилье в столице в I квартале 2023 года могут снизиться до 25–30%.

Ранее, 24 октября, аналитики VSN Realty сообщили «Известиям», что квартиры в мало- и среднеэтажных новостроек — до 11 этажей, стали дефицитным предложением в старых границах Москвы.

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