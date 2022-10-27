СМИ указали на подрыв Австралией единства Запада против России

Австралия нарушила единство Запада против России, отказавшись признать Западный Иерусалим столицей Израиля. Такое мнение 26 октября высказал обозреватель Майкл Рубин в статье для National Interest (NI).

В статье подчеркивается, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и глава МИДа страны Пенни Вонг поддержали позицию главы Палестины Махмуда Аббаса, который заявил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным о неспособности США стать посредником в диалоге Палестины и Израиля.

«Это могло бы остаться делом австралийцев, если бы это решение не приняли менее чем через неделю после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина. Альбанезе и Вонг слишком искушены, чтобы не осознавать значения выбора времени», — отметил Рубин.

Журналист считает, что Австралия выражает готовность изменить позицию в этом вопросе и может признать палестинскую государственность. По мнению Рубина, это укрепило бы логику признаний Россией Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик.

«Альбанезе и Вонг растрачивают десятилетия дипломатического капитала, отбрасывают моральную ясность и непреднамеренно подрывают международную коалицию демократий против России», — утверждает обозреватель.

Встреча Путина и Аббаса состоялась 13 октября. На ней Аббас поблагодарил Москву за поддержку мирного процесса на Ближнем Востоке и добавил, что доминирование Вашингтона в данном вопросе «неприемлемо». В свою очередь, в Вашингтоне раскритиковали слова главы Палестины о недоверии к США.

17 октября стало известно, что Австралия перестала признавать Иерусалим столицей Израиля.

О решении признать Иерусалим столицей Израиля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил 15 декабря 2018 года. Однако после его ухода в отставку и прихода к власти лейбористов во главе с Энтони Альбанезе правительство пересмотрело свою позицию.

Несмотря на признание Иерусалима столицей, Австралия так и не перенесла в город свое посольство, ограничившись открытием торгового и оборонного представительств.

Ряд стран признает Иерусалим столицей Израиля. Так, об этом в декабре 2017 года заявил президент США Дональд Трамп. Он объявил, что посольство страны будет перенесено в город.