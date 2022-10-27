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Жители Приморья встретили на дороге тигра

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Фото: РЕН ТВ
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Жители Приморья встретили на дороге тигра, прогуливающегося по проезжей части.

Хищник вел себя спокойно, прохаживаясь вдоль дороги. Однако для находящихся в автомобиле девушек встреча оказалась настолько неожиданной, что они не смогли сдержать эмоций.

«Какой ты красивый, какой огромный», — сказала очевидица.

Услышав звук других приближающихся автомобилей, хищник испугался и убежал.

2 сентября амурская тигрица с пятью тигрятами впервые попала на видео в Приморье. Как рассказала старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина, это сенсация в деле изучения этого подвида тигров, так как больше четырех тигрят в России никогда не отмечалось.

22 августа сообщалось, что амурский тигр вышел из леса к людям в Дальнереченском районе Приморского края. Он вел себя достаточно мирно по отношению к людям и вскоре скрылся в зарослях.

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