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IT-компании из Москвы представили свои разработки на выставке в Дубае

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Фото: ТАSS/EPA/ALI HAIDER
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Предприниматели из Москвы приняли участие в международной IT-выставке Gitex в Дубае — крупнейшем отраслевом мероприятии на Ближнем Востоке. Об этом рассказала заммэра российской столицы Наталья Сергунина.

«В этом году на выставке в Дубае свои самые перспективные и востребованные разработки, в том числе в сфере управления и внедрения IT-систем, представили 30 московских компаний. Это в два раза больше, чем в 2021-м. В общей сложности предприниматели провели свыше 500 встреч с потенциальными клиентами — представителями бизнеса, крупнейших банков и государственных структур», — отметила Сергунина.

По ее словам, свои решения столичные компании презентовали под единым брендом Made in Moscow. Среди них — разработчики IT-систем для обратной связи и онлайн-мониторинга в строительстве, производители 3D-принтеров и интерактивных роботов, создатели цифрового двойника конструкционных элементов зданий и механизмов, который помогает контролировать производство, логистику и монтаж из любой точки мира.

Выставка Gitex проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 1981 года. В этом году свои разработки представили свыше 4,5 тыс. компаний более чем из 170 стран мира. Всю деловую часть программы для столичных предпринимателей финансировал Московский экспортный центр (МЭЦ).

ОАЭ являются одним из самых быстрорастущих рынков для московских компаний. В 2021 году объем несырьевого неэнергетического экспорта российской столицы в эту страну вырос в семь раз и составил почти 35 млрд рублей.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

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