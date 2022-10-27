FT спрогнозировала падение интереса к Украине в США в 2024 году

В 2024 году интерес Вашингтона к Киеву отойдет на второй план в связи с президентскими выборами в США. Об этом 27 октября написал обозреватель газеты Financial Times Эдвард Люс.

«По мере приближения 2024 года судьба Украины отойдет на второй план по сравнению с судьбой Америки», — отметил он.

По словам автора материала, США вступают в рецессию, что создаст серьезную угрозу шансам американского лидера Джо Байдена или другого кандидата от Демократической партии победить бывшего главу Белого дома Дональда Трампа или похожего на него республиканца в 2024 году.

«Республиканцы в конгрессе будут в тандеме с рецессией работать над тем, чтобы сгустить предвыборные тучи над Байденом», — считает Люс.

По его мнению, к 2024 году интересы Вашингтона и Киева разойдутся. Автор указал на связь между помощью Украине и ростом инфляции в США.

«Чем горячее становится американская политика, тем сильнее искушение заморозить украинскую», — добавил обозреватель.

Ранее, 25 октября, стало известно, что только 29% избирателей Республиканской партии США считают, что Вашингтон обязан поддерживать Украину. В то же время 56% сторонников Демократической партии и 38% независимых избирателей полагают, что США должны помогать Киеву. В целом 42% всех респондентов заявили, что у Вашингтона есть обязательства по отношению к Украине.

Тогда же американский политолог Роберт Фарли заявил, что избрание Трампа на второй срок может коренным образом изменить то, как НАТО взаимодействует с Украиной. По его мнению, это может даже поставить под сомнение само сотрудничество альянса с Киевом.

До этого, 22 октября, телеканал CNN рассказал о том, что вопрос военной помощи Украине может расколоть Республиканскую партию после победы на выборах в конгресс. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл сообщил, что предложил Байдену увеличить военную помощь Украине, в то время как глава фракции республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что в случае победы на промежуточных выборах военная помощь Киеву будет сокращена.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.