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Шестеро детей и четверо взрослых отравились хлором в бассейне Новокузнецка

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Десять человек, включая шестерых детей, отравились хлором в бассейне оздоровительно-развлекательного комплекса в Новокузнецке. Как сообщили 27 октября в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Кемеровской области – Кузбассу, у пострадавших диагностировано отравление легкой степени тяжести.

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Как говорится на сайте ведомства, во время проверки бассейна сотрудники Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

«Хлорирование воды не соответствовало гигиеническим нормативам. В бассейне не проводился лабораторный контроль за качеством воды, не проводились бактериологические и паразитологические анализы», — указано в пресс-релизе.

После происшествия Куйбышевский суд Новокузнецка признал индивидуального предпринимателя, управляющего оздоровительным заведением, виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1. ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Бассейн на территории комплекса закрыт на два месяца.

23 июля сообщалось, что в Анапе 14 человек обратились к врачам после отравления хлором в аквапарке. СК РФ по Краснодарскому краю назначил проверку. Девять пострадавших, в том числе пятеро детей, были госпитализированы. Концентрация хлора в воде оказалась значительно превышена.

Ранее в январе в спортивно-оздоровительном комплексе «Райская лагуна» в Омске, после посещения которого девять детей были госпитализированы с признаками отравления парами хлора, отказались комментировать ситуацию. Несовершеннолетние в сопровождении взрослых посетили «Райскую лагуну», после чего ночью их доставили в больницу. Состояние троих детей оценивалось как средней степени тяжести.

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