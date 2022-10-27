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В Ростовской области убили 12-летнюю девочку

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Фото: rostov.sledcom.ru
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В Усть-Донецком районе Ростовской области обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резаными ранениями и черепно-мозговой травмой. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

«Следователями совместно с криминалистами следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. По указанию руководства следственного управления уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

16 октября в Косино-Ухтомском районе Москвы было обнаружено тело 14-летнего подростка. Предварительно установлено, что накануне мальчик ушел гулять со сверстниками и домой не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы. По факту обнаружения тела подростка следователи начали проверку.

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