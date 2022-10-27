Сразу несколько ДТП произошло на затопленной улице в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Московской улице произошло сразу несколько ДТП. Аварии случились из-за обледенения участка трассы, который ранее был подтоплен.

ТагилСити.ру поясняет, что накануне днем на этом месте произошел прорыв трубы.

По словам свидетелей, водители теряют управление, машины врезаются друг в друга. Некоторые автомобили из-за образовавшегося льда разворачивает поперек полос. Появились пробки.

О том, есть ли пострадавшие в результате ДТП, информации пока не было.

Ранее 27 октября автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов посоветовал российским автолюбителям уже сейчас заняться сменой летней резины на зимнюю. Во-первых, уже пошли заморозки, а во-вторых, даже если завтра неожиданно станет теплее, то необходимо время на то, чтобы привыкнуть к поведению автомобиля.