Mercedes насмерть сбил пешехода в Петербурге

Автомобиль Mercedes, ехавший на большой скорости, насмерть сбил пешехода в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 27 октября, пишет 78.ru.

Инцидент произошел утром у станции метро «Технологический институт» на Московском проспекте. Как рассказали очевидцы, Mercedes устроил гонки с BMW.

Отмечается, что водитель, судя по всему, не заметил пешехода. От удара потерпевшего отбросило на несколько метров от пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Накануне, 26 октября, два грузовика столкнулись на внутренней стороне 52-го км МКАД. Движение на дублере было временно перекрыто.