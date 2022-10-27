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Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в четверг

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В четверг, 27 октября, жителей Санкт-Петербурга ждет преимущественно облачная погода и небольшие дожди. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в этот день город окажется под влиянием теплого сектора циклонического вихря. Температура на 5–6 градусов превысит норму.

Как отмечает 78.ru, воздух прогреется до +9…+11 градусов, в Ленинградской области — до +7…+12. Ветер западный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что жителей Москвы и столичного региона к концу текущей недели ожидает существенное потепление, в связи с чем вероятность появления снега, в том числе мокрого, исключена.

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