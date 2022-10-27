Первые лебеди прилетели на незамерзающее озеро на Алтае

На незамерзающее озеро Светлое в Советском районе Алтайского края прилетели на зимовку первые стаи белых лебедей. Это место обычно привлекает много туристов, которые специально приезжают, чтобы покормить птиц.

Как сообщает altapress.ru, на прикорм птиц КГБУ «Алтайприрода» закупило 20 т зерна.

Также стаи лебедей заметили в селе Урожайное. В прошлом году в его окрестностях перезимовали более 2 тыс. особей. А ранее лебеди прилетели на Коростелевское озеро в Рубцовском районе.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что в Сухиничском районе Калужской области заметили редких лебедей-шипунов. Лебедь-шипун получил такое название из-за звука, который издает при раздражении. Такие лебеди обитают на севере Европы и в Азии.