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Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана

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Фото: Global Look Press/Sha Dati
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Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил турецкий телеканал NTV.

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«Пролив Босфор был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, который усилился в регионе ближе к утру, вызвал ухудшение видимости», — сообщил телеканал.

Ранее, 14 октября, стало известно, что Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза. Отмечалось, что грузовое судно Annita вышло из строя у берегов Туркели во время рейса из Тузлы на Кавказ. На следующий день движение восстановили.

Между тем 28 сентября из-за неисправности двигателя у 190-метрового сухогруза было приостановлено движение в проливе Босфор.

До этого, 3 сентября, в Босфорском проливе произошла поломка сухогруза Briza, следовавшего из Стамбула на Украину, и движение судов было приостановлено. Судоходство удалось восстановить в течение суток.

Босфор соединяет Мраморное и Черное моря. По пути из Черного в Эгейское и Средиземное моря суда минуют Босфор и расположенный недалеко от него пролив Дарданеллы. Максимальная ширина Босфора — 3,7 км, а длина — порядка 30 км.

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