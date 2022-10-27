Австралия пообещала поддерживать Украину до разрешения конфликта

Австралия будет оказывать поддержку Украине до установления мира на территории этой страны на условиях Киева. Об этом заявил в четверг, 27 октября, заместитель главы австралийского правительства Ричард Марлз.

«Нам нужно оставаться на стороне Украины столько, сколько потребуется, чтобы эта страна могла разрешить спор на своих условиях. Украинское государство расположено далеко от Австралии, однако принципы, которые поставлены на карту в этом конфликте, затрагивают наши национальные интересы», — отметил он.

По словам Марлза, поддержка Австралии рассчитана на длительный период, поскольку есть уверенность в продолжительности конфликта.

Он также подчеркнул, что к концу года в Великобританию прибудут австралийские военные, которые уже в январе 2023 года приступят к тренировке украинских резервистов.

Накануне сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с западными партнерами вопросы гарантий безопасности для Киева. Кроме того, он заявил о потребности Киева получить системы противовоздушной обороны (ПВО) в скором времени.

2 октября стало известно, что Австралия введет санкции против 28 россиян, связанных с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Таким образом страна, сообщил МИД Австралии, выразила протест спецоперации РФ и поддержку Украине.

До этого, 13 сентября, на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского был опубликован проект по гарантиям безопасности Украины. Отмечалось, что в рамках договора, который объединит такие страны, как Австралия, Канада, Великобритания, Польша и другие, основная группа союзников возьмет на себя обязательства по поддержке украинских войск, а более широкая группа «предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов».

Как заявил позже, 15 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, гарантии безопасности Украине может предоставить лишь украинское руководство, которое поймет безвыходность ситуации.

Еще в июне Австралия передала Украине первые четыре бронетранспортера (БТР) M113AS4. Сообщалось, что всего страна намерена передать Киеву 14 БТР M113AS4, а также мобильные машины Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и личное снаряжение.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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