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«РИА Новости»: Украина подготовила муляж ракеты «Искандер» для применения «грязной бомбы»

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Украина уже изготовила муляж российской ракеты «Искандер» для организации провокации с применением «грязной бомбы». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник 26 октября.

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Как пояснил источник, муляж начинят радиоактивным материалом и собьют над ЧАЭС, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия.

«После того как муляж «собьют», киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты «Искандер», чтобы убедить западную общественность в виновности России», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин рассказал, что Москве известно о намерении Киева использовать «грязную бомбу» для провокации.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Минобороны РФ ранее привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы». Отмечается, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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