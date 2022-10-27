Кабмин ФРГ заявил о невозможности эксплуатации «Северного потока – 2»

Техническое использование второй нитки газопровода «Северный поток – 2» больше невозможно из-за взрывов. Об этом заявило федеральное правительство Германии в ответ на запрос зампреда парламентской группы «Альтернатива для Германии» Лайфаз-Эрика Холма.

«Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, и поэтому технической возможности использования в принципе больше не имеется», ― цитирует заявление правительства ФРГ Der Spiegel.

Отмечается, что к тому же газопровод не получил необходимой сертификации для эксплуатации и до сих пор не был введен в рабочее состояние.

Ранее, 26 октября, вооруженные силы (ВС) Швеции начали дополнительное обследование морского дна в районе места аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2). Отмечается, что работы пройдут по собственной инициативе ВС. Ранее в тот же день Дания, ФРГ и Швеция объявили, что не будут публиковать результаты расследований, пока не получат достаточных и неопровержимых доказательств.

26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления на фоне утечки газа. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года. Кроме того, российская сторона указала и на многочисленные заявления представителей США о готовности сделать всё, чтобы не допустить работы «Северного потока – 2».