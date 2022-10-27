Вильфанд пообещал необычно теплые выходные в Москве

В Москве в выходные, 29 и 30 октября, ожидается потепление до +11…+12 градусов. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В беседе с ТАСС метеоролог рассказал, что днем 27 октября москвичей ждет температура около 6–7 градусов тепла, а в пятницу — 7–9 градусов.

При этом в субботу, 29 октября, ожидается 10–11 градусов, а 30 октября температура достигнет +12 градусов.

Вильфанд отметил, что такой температурный фон на шесть градусов выше нормы. Однако, по его словам, если до конца недели будет облачно с небольшими осадками, то в выходные погода станет более дождливой.

Как сообщил метеоролог, уже в понедельник, 31 октября, в Москву придет резкое, но кратковременное похолодание.

«Хорошо известно, что не только новая жизнь начинается с понедельника, но и погода. 31 октября резко похолодает, будет плюс 4–5 градусов, но отчаиваться не нужно, потому что в последующем хоть такого необычного тепла не будет, но температура повысится. Во вторник и среду ожидается уже 5–8 градусов днем и временами небольшой дождь», — сказал Вильфанд.

По его словам, снега в столице в ближайшие дни не будет.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что жителей Москвы и столичного региона к концу текущей недели ожидает существенное потепление, в связи с чем вероятность появления снега, в том числе мокрого, исключена.

24 октября Вильфанд в беседе с «Известиями» спрогнозировал повышение температуры до +6...+11 градусов 27 октября, а также кратковременный дождь.