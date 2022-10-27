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Канье Уэста вывели из офиса Skechers после внезапного визита

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Сотрудники компании-производителя обуви Skechers вывели рэпера, модельера и предпринимателя Канье Уэста из корпоративного офиса компании в Лос-Анджелесе после незапланированного визита в офис компании без приглашения. Об этом стало известно в среду, 26 октября.

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«Канье Уэст, которого также называют Йе, прибыл без предупреждения и приглашения в один из корпоративных офисов Skechers в Лос-Анджелесе. Учитывая, что Йе участвовал в несанкционированных съемках, два администратора Skechers вывели его и его сопровождение из здания после короткого разговора», ― говорится в пресс-релизе компании.

В Skechers подчеркнули, что не намереваются и не планируют сотрудничать с Уэстом. «Мы осуждаем его недавние раскольнические высказывания и не терпим антисемитизма или любой другой формы разжигания ненависти», ― добавили в компании.

Ранее, 25 октября, немецкий производитель спортивной одежды Adidas объявил, что разорвет контракт с Канье Уэстом на фоне недавних скандалов вокруг высказываний артиста.

В частности, Уэст сделал несколько антисемитских публикаций в Instagram (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter. Он опубликовал скриншот переписки с рэпером P. Diddy, где обвинил того в том, что его контролирует еврейское лобби. Еще Йе добавил, что евреи в целом контролируют правительство, медиа и банки.

После разрыва с Adidas состояние Уэста сократилось с $2 млрд до $400 млн.

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