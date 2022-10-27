МИД РФ заявил, что спутники США могут стать целями для удара при использовании на Украине

Заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов предупредил США о последствиях использования коммерческих спутников на Украине. Об этом в среду, 26 октября, он заявил, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, в ходе событий на Украине была выявлена опасная тенденция. Как уточнил Воронцов, речь идет об использовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры, включая коммерческие спутники, в космосе в вооруженных конфликтах.

«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», — сказал Воронцов.

В этот же день Воронцов призвал Запад не рассматривать космос как арену конфликта. Он отметил, что размещение оружия в космосе и «использование космического пространства для ведения боевых действий» для своего доминирования в мире вызывает беспокойство и угрозу. При этом Воронцов добавил, что на данном этапе гонки вооружений в космосе избежать еще возможно.

Кроме того, Россия и ряд стран в ООН выступили за начало переговоров по юридически обязывающему документу о недопущении гонки вооружений в космосе.

В августе делегация РФ в ООН предупредила о размещении США ядерного оружия в космосе. Отмечается, что американцы и их союзники категорически отказывались вести разговор о каких-либо юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе в течение почти 15 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в январе назвала провокационным документ НАТО о политике в космосе. По ее словам, в нем присутствуют попытки узаконить применение силы в космическом пространстве, что противоречит предотвращению гонки вооружения в этой среде.

17 января НАТО опубликовало документ под названием «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе». Согласно ему, альянс планирует проводить в космическом пространстве военные учения «для отработки частичной или полной потери доступа к космическим сервисам, предоставляемым силами союзников».