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Бывший военнопленный рассказал о массированном ударе по Киеву

Сержант Шалыгин: удар по Киеву привел к отключению электричества в тюрьме с военнопленными
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Нанесенный после теракта на Крымском мосту массированный удар по Украине, отключил электричество в тюрьме с военнопленными, предположительно, под Киевом. Об этом 27 октября сообщил вернувшийся из украинского плена сержант из Донецкой Народной Республики Алексей Шалыгин.

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«Было слышно, как работает сирена, и начались несколько прилетов, удары, слышно было, что прилетало. Начались несколько прилетов, удары, слышно было, что прилетало: то ли ракеты, то ли снаряды большие, что-то крупное. Первый раз, когда ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время, и воды потом не было целый день», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Также освобожденный из плена рассказал, что в их камере не было туалета. Пленные обходились несколькими канистрами, их выносили сами во время похода в столовую.

«А дальше, говорит (надзиратель. — Ред.), воды нет, вы остались без воды, терпите, как можете», — добавил боец.

Ранее в этот день освобожденный из украинского плена боец Луганской Народной Республики (ЛНР) Александр Чупра, что боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) убили его двух сослуживцев при взятии в плен. Солдат добавил, что сначала украинские силовики хотели убить и его, когда он лежал на земле, будто мертвый.

Накануне между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Киев вернул десять военнослужащих и тело участвовавшего в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданина США Джошуа Алана Джонса.

До этого, 17 октября, в рамках обмена пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110», украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться и остались в России.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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