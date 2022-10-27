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CNN сообщил об опознании погибшего на Украине американского наемника

CNN: На Украине по татуировкам опознали погибшего в августе американского наемника Джошуа
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Фото: CNN
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Тело гражданина США, погибшего в августе во время боевых действий на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), удалось опознать по татуировкам. Об этом 26 октября сообщил телеканал CNN.

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Как уточняется, наемника звали Джошуа Джонс, ему было 24 года.По данным телеканала, его останки нашли в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Украинцы сказали, что им удалось опознать тело Джонса по татуировкам и другим внешним признакам», — говорится в сообщении.

Кроме того, отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына.

Отмечается, что передача произошла рядом с Васильевкой в Запорожской области. Госдеп пообещал вернуть останки семье в ближайшее время.

Ранее, 21 октября, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что объемы прибытия новых иностранных наемников на территорию Украины последние месяцы неизменно растут.

17 октября пленный украинский разведчик рассказал о том, что около ста иностранных наемников принимали участие в боях на сватовском направлении в Харьковской области. По словам пленного, он и его товарищи часто работали с бойцами иностранного легиона, выполняя задачи в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом.

До этого, 13 октября, Госдеп США подтвердил очередной случай гибели американского гражданина в Донбассе. Как отметили в ведомстве, они поддерживают связь с семьей погибшего, чтобы предоставить им возможную помощь. Подробностей о скончавшемся в Госдепе не привели, сославшись на охрану личных данных.

В этот же день телеканал CNN сообщил о смерти наемника из США Дейна Партриджа во время боевых действий на Украине. Кроме того, о смерти американца сообщил российский Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его информации, уроженец штата Айдахо получил осколочное ранение в голову в ходе столкновений с союзными силами в Северодонецке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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