Тело гражданина США, погибшего в августе во время боевых действий на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), удалось опознать по татуировкам. Об этом 26 октября сообщил телеканал CNN.

Как уточняется, наемника звали Джошуа Джонс, ему было 24 года.По данным телеканала, его останки нашли в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Украинцы сказали, что им удалось опознать тело Джонса по татуировкам и другим внешним признакам», — говорится в сообщении.

Кроме того, отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына.

Отмечается, что передача произошла рядом с Васильевкой в Запорожской области. Госдеп пообещал вернуть останки семье в ближайшее время.

Ранее, 21 октября, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что объемы прибытия новых иностранных наемников на территорию Украины последние месяцы неизменно растут.

17 октября пленный украинский разведчик рассказал о том, что около ста иностранных наемников принимали участие в боях на сватовском направлении в Харьковской области. По словам пленного, он и его товарищи часто работали с бойцами иностранного легиона, выполняя задачи в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом.

До этого, 13 октября, Госдеп США подтвердил очередной случай гибели американского гражданина в Донбассе. Как отметили в ведомстве, они поддерживают связь с семьей погибшего, чтобы предоставить им возможную помощь. Подробностей о скончавшемся в Госдепе не привели, сославшись на охрану личных данных.

В этот же день телеканал CNN сообщил о смерти наемника из США Дейна Партриджа во время боевых действий на Украине. Кроме того, о смерти американца сообщил российский Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его информации, уроженец штата Айдахо получил осколочное ранение в голову в ходе столкновений с союзными силами в Северодонецке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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