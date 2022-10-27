МИД РФ назвал преступной манеру ведения Украиной боевых действий

Своими действиями вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют состав военных преступлений. Об этом 27 октября заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью «РИА Новости».

«Речь идет об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации», ― сказал он.

По этой причине МИД России называет террористическими действия Украины.

Ранее, 25 октября, силовые структуры Луганской Народной Республики (ЛНР) нашли схрон ВСУ с иностранным оружие и боеприпасами, который предполагалось использовать для терактов диверсантами. Ранее в тот же день неизвестные совершили теракт у здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе.

23 октября один человек и еще трое пострадали в ходе теракта в Херсоне.

21 октября постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Киев под покровительством Запада использует террористические методы в отношении России. В частности, он назвал апогеем этой тенденции теракт на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.