Bloomberg сообщил о возможном пересмотре США условий ограничения цен на нефть из РФ

Вашингтон был вынужден свернуть план по введению потолка цен на нефть из России в его первоначальном виде из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, сейчас Белый дом пересматривает возможные условия в сторону смягчения. Об этом в среду, 26 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что в США опасаются, что из-за несогласованности эта мера может привести к новой волатильности на нефтяном рынке.

Высока вероятность того, отмечается в статье, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз (ЕС) в итоге согласятся на более слабо контролируемый потолок при более высокой цене, чем предусматривалось ранее.

Источники также указали, что ввести потолок готовы Австралия и страны «Большой семерки». При этом, добавили в материале, никто не ожидает, что Индия и Китай станут участвовать.

Ранее, 21 октября, агентство Reuters, ссылаясь на источники, написало, что Россия может обойти договоренность стран G7 о вводе предельных цен на нефть благодаря танкерам, которые помогут транспортировать большую часть нефтедобычи. Уточнялось, что что существует «теневой флот», которого может хватить России для обхода запретов.

Также автор статьи указал на то, что введение предельных цен на нефть лишит мир 1–2% его мирового предложения как раз в тот момент, когда инфляция растет, и надвигается рецессия.

В этот же день Bloomberg сообщил, что США намерены добиваться введения потолка цен на нефть РФ на уровне $60 за баррель. Вашингтон пойдет на это, чтобы сохранить российское топливо на мировом рынке.

При этом 19 октября министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна рассмотрит предложение западных стран о введении предельной цены на нефть из России. Как отметило агентство Reuters, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы уже заключили контракты на поставки российской нефти после 5 декабря, когда предполагается вступление в силу потолка цен.

Как сообщала 14 октября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что коллективный Запад в настоящий момент не принял решения по вопросу предельной цены на российскую нефть. Она заявила, что страны ведут поиск оптимального решения.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.